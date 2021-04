Oprah Winfrey se confie sur les maltraitances qu'elle a subies: "Elle a attrapé un fouet et m'a frappée"

L'animatrice américain Oprah Winfrey s'est confiée sur les maltraitantes qu'elles a subies étant enfant dans l'émission Dr. Oz Show.

Oprah Winfrey vient de sortir un livre sur la thématique du traumatisme. Invitée dans l'émission Dr. Oz Show pour en faire la promotion, elle s'est confiée pour la première fois sur les violences qu'elle a subies de la part de ses grands-parents.

L'animatrice américaine a d'abord confié pourquoi elle avait peur de dormir. "Ma grand-mère et moi dormions ensemble dans un seul lit. Mon grand-père était dans une chambre à côté et une fois, au milieu de la nuit, il est sorti du lit et est entré dans la chambre. Je me suis réveillée et j'ai vu qu'il avait ses mains autour du cou de ma grand-mère. Elle criait." Finalement, la grand-mère parvient à la repousser. "Il est tombé. Elle l'a enjambé et a couru vers la porte d'entrée. J'ai couru hors du lit avec elle. Il faisait nuit. Elle est sortie sous le proche et a commencé à crier "Henry, Henry". Il y avait un vieil homme qui vivait en bas de la route que nous appelions Cousin Henry, il était aveugle. Henry est venu au milieu de la nuit pour aider ma grand-mère à faire partir mon grand-père. Et puis, ma grand-mère a mis une chaise sous la poignée de la porte et des boîtes de conserve autour de la chaise. Et c'est comme ça qu'on dormait toutes les nuits."

"Du sang sur ma robe"

La grand-mère d'Oprah Winfrey était également violente, envers elle cette fois. Oprah Winfrey évoque un jour où elle a dû ramener un seau d'eau potable pour la famille. Au retour, elle y a trempé ses doigts. "Ma grand-mère regardait pas la fenêtre et m'a dit: "as-tu tes doigts dans l'eau ? C'est notre eau potable". J'ai dit: "non madame". Elle a attrapé un fouet et m'a frappée très fort. Plus tard, quand j'ai mis mes vêtements pour aller à l'Eglise, une des cicatrices dans mon dos s'est ouverte et a mis du sang sur ma robe."