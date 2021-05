Selena Gomez publie un message poignant sur sa dépression: "Si j’avais entendu parler de santé mentale avant, mon parcours aurait été très différent"

Selena Gomez révélait il y a un an souffrir d’anxiété et de dépression. A présent, elle lance sa campagne pour sensibiliser à la santé mentale, en particulier chez les jeunes. Elle s’est livrée sur son vécu dans une publication Instagram.

En avril dernier, Selena Gomez révélait souffrir de troubles de santé mentale dans le magazine Vogue. Depuis, la chanteuse s’est ouvertement engagée dans ce combat. Elle a lancé sa campagne "Mental Health 101" en référence au nom des cours donnés dans les écoles américaines.

A cette occasion, elle s’est livrée sur son compte Instagram : "Si j'avais entendu parler de ma santé mentale plus tôt – si j’avais été éduquée sur mon état à l’école comme sur d’autres sujets- mon parcours aurait pu être très différent," explique-t-elle.

Cette initiative, lancée via sa marque de produits de beauté Rare Beauty, permet aux personnes touchées par des maladies mentales d’avoir accès aux ressources, au soutien et aux informations nécessaires à la guérison.

"Je sais à quel point ça peut être effrayant et solitaire de faire face à l’anxiété et à la dépression seul à un jeune âge, écrit-elle. Le monde doit savoir que la santé mentale compte. C’est tout aussi important que notre santé physique, et j’espère que nous pouvons tous le reconnaître, pas seulement avec nos mots, mais aussi par nos actions. A tous ceux qui souffrent maintenant, j’espère que vous savez que vous n’êtes pas seuls."

Selena Gomez invite ensuite à soutenir cette initiative sur son site.