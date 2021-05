"Pétri de regrets et mal": Le prince Harry regretterait-il son interview avec Oprah Winfrey?

Au début du mois de mars était diffusée l’interview choc du prince Harry et de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Les Sussex avaient fait des révélations explosives, choquant le Royaume-Uni, et surtout la famille royale. Selon Duncan Larcombe, biographe du prince Harry, le prince regrette cette interview.

Harry et Meghan Markle ont fait exploser une bombe sur la monarchie britannique en réalisant leur interview avec Oprah Winfrey. Le couple avait fait des révélations fracassantes parlant de racisme, de fausses rumeurs lancées par le palais, de la santé mentale de Meghan. Depuis, les rapports sont clairement tendus entre les Sussex et le reste de la famille royale.

Le prince Harry en a fait les frais lors de son retour en avril pour les funérailles de son grand-père. Selon Duncan Larcombe, expert en royauté et auteur de la biographie "Prince Harry : The Inside Story", ce dernier regrette cette interview.

"Il a le sang chaud, il a agit sous le coup de l’émotion, explique l’expert dans l’édition anglaise de Closer. Harry était clairement peiné et en colère à propos de la manière dont la famille royale avait traité Meghan, et il s’est servi de cette interview pour l’extérioriser. Mais après coup, quand il est rentré en Angleterre, je n’ai aucun doute sur le fait qu’il s’est senti embarrassé, pétri de regrets et mal."

Depuis son retour en Californie, il ruminerait ses actes : "Il doit désormais faire face aux conséquences. Je suis convaincu qu’il regrette cette interview et peut-être même qu’il regrette d’avoir quitté la famille royale." En revanche, Meghan est comme un poisson dans l’eau à Los Angeles. Ce contraste pourrait "causer des tensions entre eux", conclut le biographe.