Hilary Duff dans le spin-off de "How I met your mother": voici les premières infos

Le projet de spin-off de la série "How I met your mother" est dans les tiroirs depuis bien longtemps. Il semblerait qu’il puisse enfin voir le jour avec Hilary Duff dans le rôle principal. La série devrait donc s’intituler: "How I met your father".

La série "How I met your mother" a pris fin en 2014. Depuis, sa petite sœur "How I met your father" est dans les tuyaux. Après avoir été trois fois abandonné, le projet renaît de ses cendres grâce à la chaîne Hulu.

La chaîne de streaming a commandé une saison de dix épisodes sans même demander un pilote. On y retrouvera Hilary Duff dans le rôle principal. Elle incarnera à l’instar de Ted, une jeune femme à la recherche de l’amour à New-York. Le synopsis est le même que pour HIMYM : "Dans un avenir proche, Sophie raconte à son fils l’histoire de la façon dont elle a rencontré son père. Le récit nous ramène à l’année 2021 où Sophie et son groupe d’amis proches sont en train de découvrir qui ils sont, ce qu’ils veulent dans la vie et comment tomber amoureux à l’ère des applications de rencontres et des options illimitées." Difficile d’être plus proche du script original.

Pour l’actrice 33 ans, ce rôle est un honneur : "En tant que grande fan de ‘How I met your mother’, je suis honorée et même un peu nerveuse. Je réalise que j’ai du boulot pour être à la hauteur et je suis excitée de me lancer." Elle collaborera avec les showrunners de la série "This is us".