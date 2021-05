Elle se fait voler son nain de jardin: il lui envoie des cartes postales

Dany s’est fait voler son nain de jardin en automne dernier. Depuis, elle reçoit de ses nouvelles par carte postale.

Un enlèvement inhabituel a eu lien en automne dernier dans le Finistère en France. Dany s’est fait voler son nain de jardin. Posé dans le jardin avec un livre à la main, il n’avait pas bougé depuis 1997. Depuis son départ, cette secrétaire médicale reçoit des cartes postales de son nain.

"Salut la famille, je ne peux plus rester confiné dans le jardin de la maison. Dès que je peux je vous envoie de mes nouvelles, ne m'en voulez pas d'être parti sans prévenir, on fera la fête à mon retour. Une pensée à vous tous et aux copains du jardin," raconte Dany à RTL.

Après un tour en dans les montagnes, la dernière carte postale vient de l’Ile Maurice : "La dernière, c’est une photo où il a trouvé l’amour. Il est avec Régine, de Colombie. ‘Ma nouvelle meuf’ et c’est la femme de sa vie."

Même si l’histoire est cocasse, ce nain compte vraiment pour Dany. Il lui avait été offert par deux internes dont elle avait tapé les thèses il y a trente ans. "Ce nain fait véritablement parti de ma vie. J’y suis d’autant plus attachée que c’est un cadeau offert par deux amis, dont l’un n’est plus de ce monde."