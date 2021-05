Marbre, dressing XXL… Iris Mittenaere ouvre les portes de son luxueux appartement parisien (vidéo)

Après plusieurs semaines de travaux, ce dimanche, Iris Mittenaere et Diego El Glaoui emménageaient dans leur nouvel appartement parisien.

C'est dans une vidéo partagée par Miss monde 2016 qu'on découvre le luxe des lieux : marbre très présent dans plusieurs pièces, plancher en chêne, rangements sur mesure et dressing de rêve… sans aucun doute a pièce favorite de la jeune maman !

"Welcome home ! Enfin à la maison ! Après des mois de travaux, on emménage ! Encore un peu de boulot et toute la déco à faire, mais on se sent enfin chez nous !", écrit-elle en légende de la vidéo partagée sur Instagram.

Et les fans de la jeune femme sont ravis pour elle : "C’est magnifique ! Bravo de très bon goût. Vous allez y être bien, c’est important d’avoir un chez soi", peut-on lire. Ou encore : "Magnifique votre appart".

Commentaire auquel Iris Mittenaere répond : "Oh merci !! On y a mis tout notre cœur et notre énergie ! J’ai hâte de vous le montrer avec la déco pour que vous voyiez car pour le moment. C’est pas encore très chaleureux mais ça le sera".