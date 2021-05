 Ellie Goulding maman pour la première fois

Ce dimanche 2 mai 2021, la chanteuse britannique Ellie Goulding a donné naissance à son premier enfant. C'est en story Instagram que son compagnon, Casper Jopling, a partagé la nouvelle sous forme d'une petite blague. Il a ironisé sur l'estimation part Google de la population mondiale, ajoutant une personne au nombre annoncé.

Ensuite, dans une publication plus classique, il écrit : "La maman et le bébé sont tous les deux heureux et en bonne santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants".

"Je ne réagis jamais à l'attention médiatique qui va de pair avec le travail d'Ellie mais, en ce moment magique et personnel, nous apprécierions grandement de pouvoir profiter de notre intimité. Merci", a-t-il ajouté.

Il ne précise ni le sexe ni le prénom du nouveau-né.



©Instagram Caspar Jopling





