Michel Sardou revient sur sa dispute avec Johnny Hallyday: il regrette amèrement

Johnny Hallyday et Michel Sardou ont formé un duo inséparable pendant de nombreuses années jusqu’à une blague mal placée de la part de Sardou. Aujourd’hui, le chanteur regrette.

Michel Sardou et Johnny Hallyday étaient proches, très proches. Mais un jour, Michel Sardou a tenté une blague sur Jade Hallyday qui n’a jamais été pardonnée par Johnny. Leur amitié de trente ans s’est finie là-dessus.

Dans l’émission Sept à Huit, le chanteur est revenu sur cette affaire : "On s'est fâché. Enfin, il s'est fâché. A cause de moi, je le reconnais volontiers. J'ai été très maladroit. J'ai fait une improvisation sur scène qui se voulait moqueuse. Les mots sont sortis avant la pensée. J'ai dit : 'Ça va être difficile de les mettre sur des skis'. Parce qu'il venait d'acheter un chalet en Suisse. Bon, c'est ni drôle, ni méchant. Mais lui, il l'a très mal pris."

Après ça, le Taulier a refusé d’écouter les explications de son ancien ami jugeant cette phrase raciste. Michel Sardou s’en défend : "Ca n'avait rien à voir avec le racisme, tient à préciser Michel Sardou. Il avait trouvé que c'était méchant pour ses filles, que je me moquais de ses filles qu'il adorait. Mais il n'y avait pas de racisme là-dedans, même dans mon improvisation, ce n'était pas du tout raciste."

En 2013, dans son autobiographie, Johnny était brièvement revenu sur cette dispute. Il écrivait : "A force de passer pour un vieux con réac, il l'est devenu. On s'est fâchés il y a quelques années parce qu'il a fait une vanne sur scène en parlant de Jade. Et je ne lui ai plus dit bonjour."