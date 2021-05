Danger à Windsor: trois individus se sont introduits dans le domaine royal en une semaine

Le domaine de Windsor fait face à un gros problème de sécurité. Le domaine royal a été visité par trois individus en l’espace de quelques jours. Après la visite d’une femme se faisant passer pour la fiancée du prince Andrew, un couple s’est introduit dans les jardins à l’aide d’une échelle.

Une semaine stressante dans le domaine royale de Windsor au Royaume-Uni. Trois personnes ont réussi à s’introduire dans la demeure de la famille royale en l’espace de quelques jours.

D’abord, une Espagnole de 44 ans s’est présentée comme étant la fiancée du prince Andrew. Elle a été autorisée à s’introduire au sein de la résidence officielle du duc de York. Elle a trompé les équipes de sécurité par son apparence soignée. Elle a eu droit à les meilleurs égards et à une visite guidée du domaine avant qu’un agent s’aperçoive que le prince ne connaissait absolument pas cette femme et appelle la police.

Six jours plus tard, le 25 avril dernier, un couple est parvenu à entrer dans le domaine du Royal Lodge en montant par-dessus les clôtures avec une échelle. L’homme et la femme de 31 et 29 ans se sont promenés dans le parc dans lequel la Reine a l’habitude de se balader avec ses chiens.

"Le couple a erré pendant un long moment avant que quiconque ne les repère et que la police ne soit appelée," a confié une source au magazine The Sun. Heureusement, Elizabeth II n’était pas présente au moment des faits.

L’ancien responsable de la protection personnelle de Diana, Ken Wharfe, a indiqué que cet incident était "totalement inacceptable et rend la reine vulnérable. C’est très inquiétant et les choses doivent changer," a-t-il déclaré au Sun.