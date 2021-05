Top Chef: qui est éliminé juste avant les quarts de finale? (vidéo)

Mohamed et Bruno étaient tous les deux en dernière chance au terme des deux épreuves de la semaine. Ils se sont affrontés autour de la thématique des agrumes et les chefs ont dégusté leur plat à l'aveugle. Ils ont eu bien du mal à les départager tant le niveau de la compétition est élevé aux portes des quarts de finale. Mais ils ont décidé de qualifier le plat de Mohamed, de la brigade rouge d'Hélène Darroze.

C'est donc Bruno qui quitte la compétition cette semaine. Le candidat avait quitté l'aventure un peu trop tôt puis avait eu la possibilité de regagner une place dans la compétition, qu'il quitte donc pour de bon juste avant les quarts de finale qui auront lieu la semaine prochaine.

"C'était du bonus. Après, on a toujours envie d'aller de plus en plus loin", a-t-il expliqué.

'T'es un super technicien, t'es un super cuisinier, lui a lancé Philippe Echebest. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'était très bon, il faut le souligner".

"Ces 12 semaines m'ont transformé. Je ressors comme un autre homme mais je sens qu'il y a un cap de franchi, il y a quelque chose qui va mieux", a conclu Bruno.