Loana refait surface et rétablit la vérité sur sa santé: "Le plus beau jour de ma vie, j’étais dans le coma"

Loana a été longtemps absente des réseaux sociaux à cause de son hospitalisation. Alors que des rumeurs disaient qu’elle avait fait une nouvelle overdose, la star de télé-réalité remet les pendules à l’heure.

Loana tord le cou aux rumeurs. L’ex-lofteuse est sortie de l’hôpital et s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour expliquer son absence de plusieurs semaines. Elle commence par expliquer son absence de l’émission des 20 ans de Loft Story. "J’avais le Covid, j’étais à l’hôpital. J’ai eu 5 jours de coma, un arrêt cardiaque et une infection pulmonaire."

"Le plus beau jour de ma vie, j’étais dans le coma, déplore-t-elle. Il y a eu plein de rumeurs qui sont sorties et je voulais mettre un point d’honneur à vous dire la vérité. Je me repose en ce moment. Je suis très bien. Je vous embrasse."

Selon le chroniqueur de Touche pas à mon poste, Gilles Verdez, Loana a souffert, en plus du Covid, d’une surdose de médicaments. Elle aurait également été intubée.