Le BENNIFER de retour? Ben Affleck et Jennifer Lopez aperçus ensemble (photo)

Plus de 17 ans après leur rupture, Ben Affleck et Jennifer Lopez ont été photographiés ensemble au domicile de l'actrice vendredi dernier. Une rencontre qui a fait couler beaucoup d'encre dans les magazines People, certains se réjouissant que le couple surnommé à l'époque le "Bennifer" (le mot-valise créé à partir de la contraction de leurs deux prénoms) soit reformé.

"Ils ont passé du temps ensemble à Los Angeles au cours de la semaine dernière", a déclaré une source au magazine PEOPLE. Ben Affleck et Jennifer Lopez étaient en couple de 2002 à 2004 et se sont même fiancés à l'époque avant d'annuler leur mariage. "Ils ont beaucoup d'amour l'un pour l'autre. Ils se sont toujours admirés", confie cette source.

Les ex ont été vus en train de passer du temps ensemble au domicile de Lopez à Los Angeles vendredi, comme le montrent de nouvelles photos d'Affleck quittant un SUV blanc dans lequel se trouve l'actrice.

Ces nouvelles photos de Lopez, 51 ans, et Affleck, 48 ans, surviennent quelques semaines après la séparation très médiatisée de la chanteuse de "Jenny From the Block" et de son fiancé l'ancienne star de baseball américain Alex Rodriguez qui devaient se marier l'été dernier mais dont les plans ont été bouleversés à cause de la pandémie du coronavirus.