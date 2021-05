"Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt étaient très attirés l'un par l'autre lors du tournage du film "10 bonnes raisons de te larguer"

Ils ont joué ensemble dans la comédie pour adolescents de l'année 1999 "10 bonnes raisons de te larguer". Un film qui est devenu un classique pour la génération X.

Et maintenant, 23 ans plus tard, le réalisateur du film Gil Junger a fait quelques confidences classées TOP secrètes à l'époque du tournage du film, révélant que Julia Stiles et Joseph Gordon-Levitt étaient en fait ensemble pendant le tournage de cette comédie romantique.

"Ils étaient très, très attirés l'un par l'autre, ce qui était mignon'', a déclaré Gil Junger dans une interview réalisée pour la chaîne YouTube en espagnol Mirá a Quién Encontré, a rapporté mardi le magazine People.

Dans ce film, Julia Stiles incarnait l'amoureuse de l'acteur Heath Ledger.

"Elle professait son amour à Heath après le clap alors qu'elle était amoureuse d'un autre gars qui l'attendait dans sa caravane pour tourner la prochaine scène'', a détaillé Junger.

"En les regardant, c'était magnifique à quel point ils s'adoraient et s'amusaient", a-t-il ajouté.

Les deux acteurs ont depuis tous les deux fait leur vie avec d'autres personnes.