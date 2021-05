Le prince William évoque sa fille Charlotte: "Elle dit qu'elle a 16 ans et a un caractère bien trempé"

La princesse Charlotte vient tout juste d'avoir six ans, mais elle a déjà beaucoup de confiance et un caractère bien trempé selon les confidences de son père, le prince William.

S'exprimant ce mardi lors d'un engagement officiel effectué dans les West Midlands, William a révélé que son épouse, Kate Middleton, 39 ans, avait organisé une petite fête dans leur jardin de Kensington pour marquer le sixième anniversaire de leur fille dimanche, invitant "une autre famille'' à célébrer.

Les directives gouvernementales britanniques liées à la pandémie du coronavirus permettent désormais à deux ménages de se rassembler à l'extérieur, ce qui signifie que les Cambridge ont été autorisés à accueillir une autre famille dans leur jardin au palais de Kensington.

Son père, le prince William, 38 ans, a révélé que l'écolière était "courageuse" et qu'elle disait à quiconque qui lui demandait son âge qu'elle avait "16 ans'' . Plus sérieusement, la petite fille aurait rétorqué à ses parents:"J'ai six ans maintenant. Je peux faire ce que je veux".