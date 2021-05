Avaler un doughnut de 1Kilo: le défi lancé par une boulangerie à ses clients

Vous avez un petit faible pour les sucreries et autres douceurs ? Il vous faudra aussi avoir l'estomac bien accroché pour relever le défi proposé par The Kenilworth Country Bakery. En effet, cette boulangerie australienne vous invite à déguster des doughnuts d'une taille parfaitement déraisonnable.



D'un poids de 1 Kg, ces méga beignets coûtent entre 20 et 25 dollars selon la saveur choisie : fraise, le chocolat, crème, nutella, confiture... La somme vous est remboursée si vous parvenez à manger le doughnut sans faire la moindre la pause. Vous devez apporter la preuve de votre exploit en vidéo.



Ceux qui auront réussi cette épreuve gargantuesque verront leur nom inscrit au "Wall of fame" de l'établissement.