L'époux de Zara Philips, Mike Tindall, révèle ce qu'il s'est VRAIMENT passé après les funérailles du prince Philip

Mike Tindall, l'époux de Zara Philips a dévoilé sur la BBC et dans l'émission Good Morning Britain ce qu'il s'est passé après les funérailles du prince Philip le 17 avril. Cette cérémonie royale restreinte a permis à 30 personnes d'assister aux funérailles, de manière séparée, en bulles, comme l'exigent les directives gouvernementales britanniques liées à la pandémie du coronavirus.

L'ancien joueur de rugby a expliqué le triste moment où lui et d'autres membres de la famille royale ont été "invités à quitter" les funérailles du prince Philip, décédé le 9 avril.

Et de développer: "Même après les funérailles, c'était en quelque sorte "vous devez tous partir. Rentrez chez vous", et vous n'avez même pas pu avoir ce côté de soutien familial par la suite", a déclaré Mike à Good Morning Britain vendredi au Royaume-Uni.

"La façon dont les funérailles ont été planifiées et organisées était exceptionnelle ... Pour Zara, c'était émouvant de voir la calèche de son grand-père, ses poneys et ses gants, et la boîte à sucre. Tous ces objets familiers qui étaient alignés."

Mike a poursuivi en disant que la reine avait donné l'exemple le jour des funérailles de Philip, mais il était triste de devoir voir la grand-mère de son épouse, seule.

Une photo déchirante de la monarque assise, seule pendant les funérailles en raison des restrictions du COVID-19 a ému tout un peuple le jour du service.





"Elle était incroyable", a-t-il déclaré à BBC Breakfast dans une autre interview, ajoutant que les agissements de la reine en ce jour solennel "la définissaient comme une grande dame".