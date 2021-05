Steevy est très ému en retrouvant Loana dans TPMP: "Je voulais t'aider et je me sentais impuissant" (vidéo)

La star de téléréalité Loana était l'invitée de l'émission Touche Pas à Mon Poste ce mercredi soir. Loana qui a connu un début d'année 2021 très mouvementé vit désormais avec son ex petit-ami Eryl et sa mère qui s'occupent d'elle.

Steevy, son compagnon de toujours, était en pleurs sur le plateau de TPMP, soulagé de la voir devant lui après tous ses déboires."Je suis extrêmement heureux qu'elle soit là parmi nous. Je t'ai tendu la main et tu ne m'as pas répondu!", lui a-t-il dit.

"J'étais vraiment pas bien. Je ne voulais pas que tu vois dans quel état j'étais", a répondu Loana un peu sur la défensive.

A Cyril qui lui a demandé s'il était toujours faché sur elle, Steevy a expliqué qu'il s'est surtout senti blessé. "J'ai voulu l'aider et je la voyais couler de plus en plus bas et quand on aime vraiment quelqu'un, cela fait de la peine..."

Steevy a aussi rappelé que lui et Loana avaient vécu des choses incroyables: "On a vécu le Loft, le défilé Jean-Paul Gaultier. Elle est même déjà venue au Mans. Je voulais t'aider et je me sentais impuissant. Quand on aime vraiment quelqu'un, cela fait de la peine."