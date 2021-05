RARE cliché de Jay-Z, Beyoncé et leurs 3 enfants réunis: les jumeaux ont bien grandi (photo)

Parents de 3 enfants, Jay-Z et Beyoncé ne sont pas du genre à partager de nombreux clichés d'eux en famille sur les réseaux sociaux. Il arrive que l'ainée, Blue Ivy, 9 ans, accompagne ses parents lors d'évènements mondains mais les deux plus jeunes, Sir et Rumi, se font plus rares en public.

Mais les jumeaux, qui fêteront leurs 4 ans le 13 juin prochain, ont bien grandi ! On peut s'en apercevoir sur une photo postée sur Instagram par le coiffeur de Beyoncé, Neal Farinah.

Vulture révèle que cette photo a été prise dans une galerie d'art. On y voit le célèbre couple et leurs 3 enfants alignés devant une œuvre d'art.

Les jumeaux s'amusent tandis que leur grande sœur et les parents prennent la pose.