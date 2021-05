La fille de Florent Pagny sort de l'anonymat et pose et avec son papa "100% cool" (photo)

Florent Pagny partage la vie d'Azucena depuis 1993 et le couple a eu deux enfants : Inca et Aël. Jusqu'à présent restée dans l'anonymat, sa fille de 21 ans a décidé de dévoiler son visage en posant aux côtés de son père en couverture du magazine Gala. Elle se confie également sur le papa qu'est le coach de The Voice.

"100% cool, lance-t-elle. Il adore dire qu’Inca et moi, nous ne lui appartenons pas, pourtant, je sais que c’est un papa protecteur mais discret. Il veille sur nous, même à distance. Il nous donne toujours de bons conseils. Mais il n’est jamais intrusif, il nous laisse libres à partir du moment où tout se fait dans les règles et que nous sommes heureux."

Installée à New York, Aël étudie dans une prestigieuse école d’art. Elle revient parfois passer du temps auprès de ses parents, qui possèdent une maison en Patagonie.

Florent Pagny file le parfait amour avec la mère de ses enfants depuis de nombreuses années.

"Avec Azucena, on attaque notre 28ème année ensemble et à aucun moment on ne se dit qu’on va passer à autre chose", explique le chanteur amoureux. Une vision de l'amour apprécie par sa fille. "On dirait des ados" répond Aël.



