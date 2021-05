Liam Hemsworth "est prêt à demander la main de sa nouvelle petite amie" après son divorce de Miley Cyrus

Cela devient sérieux entre Liam Hemsworth et sa petite-amie Gabriella Brooks. Un mariage pourrait être "pour très bientôt'', selon le magazine US Weekly. L'acteur est "prêt à redevenir un époux'', deux ans après son divorce tumultueux d'avec Miley Cyrus.

Liam Hemsworth avait en effet annoncé son divorce en août 2019, après moins d'un an de mariage. Après une relation de 10 ans, multipliant les réconciliations et les séparations entre lui et la chanteuse Miley Cyrus. Le couple s'était marié secrètement le 23 décembre 2018.

Selon un article publié par le magazine américain, cette histoire n'a pas dégoûté à vie l'acteur australien Liam Hemsworth qui est "prêt à redevenir mari'' après être tombé éperdument amoureux de sa nouvelle petite amie Gabriella Brooks.

Une source a déclaré à US Weekly: "C'est très sérieux entre Liam et Gabriella.''

Les choses vont si bien que l'acteur de 31 ans pense déjà à demander au mannequin, 24 ans, de l'épouser.

"Ils ne sont pas du genre à s'épancher en public sur leur histoire d'amour, mais leurs amis et leurs familles savent à quel point ils sont proches et pensent que des fiançailles sont pour bientôt".

La source a ajouté que si Liam "a traversé beaucoup de choses'' avec sa séparation très médiatisée de la pop star Miley, 28 ans, il croit toujours fermement en l'institution du mariage.

Gabriella est en couple avec Liam depuis décembre 2019.

En février, Gabriella a évoqué sa relation au Daily Telegraph et le fait d'être en couple avec un acteur aussi célèbre.

"J'ai un excellent réseau de soutien qui me rappelle continuellement ce qui est important dans la vie", a-t-elle déclaré. "Mes proches s'assurent que mes valeurs restent ancrées".