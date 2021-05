Kate Middleton cache des livres dans plusieurs endroits du Royaume-Uni pour une chasse au trésor (vidéo)

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a annoncé la sortie d'un livre qui lui tient particulièrement à coeur: "Hold Still: A Portrait of ou Nation in 2020", qui retrace l'année particulière ravagée par la pandémie du coronavirus dans lequel 100 photos symboliques de cette pandémie ont été sélectionnées parmi plus 31.000 clichés.

Pour marquer la sortie de cet ouvrage, la duchesse de Cambridge, 39 ans, a rencontre les contributeurs à la National Portrait Gallery et a lancé ce matin une chasse au trésor royale en collaboration avec l'organisation "Book Fairies" (en Français, les petites fées du livre).

Kate, ainsi que les juges du concours Hold Still et les participants, ont laissé des "copies à des endroits différents du Royaume-Uni, qui ont donné de l'espoir aux citoyens pendant les différents confinements". Ces ouvrages contiennent chacun une missive royale cachée à l'intérieur.

Vêtue d'un élégant manteau rouge, Kate a été filmée en train de placer une copie à côté d'une fontaine à l'extérieur du palais de Kensington.

La mère de trois enfants, qui est elle-même une photographe passionnée, a commencé sa campagne lors du premier confinement l'année dernière et a demandé au public de soumettre ses images qui capturent cette période douloureuse.

Les bénéfices de ce livre seront également répartis pour soutenir le travail de la "National Portrait Gallery" et de "Mind", un organisme de bienfaisance pour la santé mentale.

Le livre de Kate, créé en partenariat avec la National Portrait Gallery, est disponible dans les librairies britanniques et en ligne à partir d'aujourd'hui, un an après le lancement du projet.

Cette sortie coïncide étrangement avec la publication d'un livre pour enfants rédigé par sa belle-soeur, Meghan Markle dans lequel elle évoque les relations entre un père et son fils.