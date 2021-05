Meghan Markle taclée pour son nouveau projet: un membre de la famille royale lui apporte un soutien inattendu (photos)

Jamais à court d'idées, Meghan Markle se lance dans la littérature pour enfants! "The Bench" sortira le 8 juin, a annoncé son association. Le livre portera sur "les liens spéciaux entre un père et son fils" et il sera inspiré par ma relation de son époux, le prince Harry, et leur fils Archie.

Très rapidement, sans qu'on ne s'étonne plus, cette initiative a déclenché un flot de remarques et de critiques. Le principal argument de ses détracteurs? Sa relation avec son propre père, qui n'est pour eux ni exemplaire ni inspirante. "Je ne sais pas comment vous pouvez écrire sur un garçon, un fils ou un père, quand vous n'avez pas parlé à votre propre père depuis des années. C'est extraordinaire", a notamment commenté l'auteure Angela Levin auprès du Sun.

Mais contre toute attente, c'est un membre de la famille royale qui vole à son secours. Dans le Daily Mail, Sarah Ferguson réagit: "S'asseoir et travailler dur pour écrire un livre, quel que soit son genre, doit être soutenu et respecté. Encourager l'alphabétisation en général et pas seulement les livres pour enfants, est une de mes passions et encourager davantage de femmes à se plonger dans leur créativité et en sortir un livre est très bien."