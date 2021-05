Vincent (Koh-Lanta) dépose une de ses expressions déjà devenue CULTE lancée dans l'émission (vidéo)

Vincent, candidat très remarqué de la saison en cours de Koh-Lanta "Les Armes Secrètes", prouve une fois de plus que sous ses airs de ne pas y toucher, il sait mener sa barque et prendre des décisions intelligentes au bon moment!

Gifs et remixes

Depuis le début de la saison, l'analyste financier de 28 ans ponctue ses interviews et ses phrases de punchlines en anglais. Le candidat, très apprécié du public, a vu l'une d'elle se transformer en Gif et en chansons sur les réseaux sociaux. "I don’t want this!", avait-il lancé à la caméra, alors que ses coéquipiers des ex-Jaunes lui imposaient de voter contre une candidate à qui il avait donné sa parole.

J'ai vu avec mon avocat pour faire toutes les procédures

Le Parisien assure que rien n'était calculé et que cette phrase a été lancée sans réfléchir. Mais il a conscience aujourd'hui qu'elle pourrait lui rapporter gros! "Je l'ai déposée il y a quelques jours. J'ai vu avec mon avocat pour faire toutes les procédures pour que ce soit déposé", a-t-il expliqué à LCI. Vincent a également expliqué qu'après avoir vécu longuement à l'étranger, ce genre de petites expressions lui vient régulièrement. "J'ai vécu longtemps à l'étranger, que ce soit en Chine, en Finlande, en Espagne ou encore aux Etats-Unis. J'ai beaucoup d'amis qui sont à l'international donc je parle toujours anglais. Je pense que c'est ça aussi qui me rattrape et qui fait qu'aujourd'hui, des fois, je peux m'exprimer avec des expressions en anglais".

Si sa réplique devient aussi culte que le "Non mais allô quoi" de Nabilla, l'analyste financier pourrait gagner beaucoup d'argent!