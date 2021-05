Harry et Meghan participent au concert pour la vaccination: "Le virus ne connais pas de frontières" (vidéo)

Le prince Harry et Meghan Markle ont participé au concert caritatif pour promouvoir la vaccination et pousser à une vaccination équitable à travers le monde à un prix juste. De nombreux artistes étaient présents. Et si le prince Harry était le seul présent sur le plateau, Meghan Markle a tout de même enregistré une intervention filmée pour sensibiliser à la situation des femmes durant cette pandémie.

Le concert VaxLive auquel participaient le prince Harry et Meghan Markle a été un grand succès. Il visait à doper la vaccination contre le Covid-19 dans le monde. Plusieurs stars étaient présentes telles que Jennifer Lopez, les Foo Fighters, Ben Affleck. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, et sa femme Jill, ont également fait passer un message. Le prince Harry, présent sur le plateau, a expliqué : "Ce soir, nous vous célébrons : les travailleurs de première ligne pour la vaccination présents ici et les millions de héros à travers le monde. Le virus ne respecte pas les frontières. Et l’accès au vaccin ne doit pas être déterminé par la géographie. Ce doit être un droit fondamental pour tous." De son côté, Meghan Markle n’était pas présente à cause de sa grossesse qui arrive bientôt à terme, mais elle a tout de même enregistré un message : "Depuis le début de la pandémie, 5 millions et demi de femmes ont perdu leur travail aux Etats-Unis et 47 millions d’autres femmes dans le monde risquent de basculer dans une pauvreté extrême. Mais si nous travaillons ensemble, pour apporter le vaccin dans tous les pays et continents et insistons pour qu’ils soient équitablement distribué avec un prix juste ; et nous assurons que les gouvernements à travers le monde donnent leurs surplus de vaccins aux pays dans le besoin ; alors nous pourrons commencer à reconstruire." Le concert a été enregistré dans le respect des mesures sanitaires le 1er mai pour être retransmis à la télévision ce samedi 8 mai. La campgne responsable de l'organisation de l'événement, Global Citizen, a réussi à rassembler 302 millions de dollars et 26 millions de doses de vaccination pour les personnes et pays dans le besoin.