Gad Elmaleh parle de sa vie à Monaco dans son nouveau spectacle: "Je me moque de la famille princière"

Gad Elmaleh revient sur scène avec un nouveau one-man show intitulé "D’ailleurs". Il parle de sa vie avec son ancienne compagne, Charlotte Casiraghi, dans la famille princière de Monaco.

"C’est plus une observation sur moi et moi qui me trimballe dans plusieurs univers, précise-t-il dans l’émission Tout à gagner sur RTL. Il y a Monaco, il y a les États-Unis, l’arrivée en France et la paternité. Monaco, ça fait partie d’un moment de ma vie qui est vrai, mais je raconte plus mon inadaptation que je me moque de la famille princière."

Néanmoins, il ne se veut pas rabaissant ou méchant vis-à-vis de la famille de la mère de son fils. "Je que j’essaye d’expliquer aux gens, c'est qu'il n’y a pas un monde qui est mieux que l’autre. Ils se complètent et mon fils s’enrichit de ces deux univers et de ces deux cultures. Mais j’aime jouer de ça, j’aime bien faire le blédard."