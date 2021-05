Archie, le fils de Meghan et Harry, a parlé avec Elisabeth II sur Zoom: un détail n’a pas échappé à la reine

Meghan et Harry ont déménagé à Los Angeles en mars 2020 alors que leur bébé était âgé de 10 mois. Leur fils Archie grandit donc loin de la culture britannique, et loin, notamment, de ses cousins Georges, Charlotte et Louis. Le 6 mai dernier, Archie Mountbatten-Windsor a fêté ses deux ans. Un événement qui fut l’occasion d’échanger avec la famille royale britannique.



Lors de leur appel vidéo par Zoom, Elisabeth II a pu constater que son arrière petit fils ne s’exprimait pas exactement de la même façon que le reste de la famille. D’après des sources proches de la famille royale, citées par Yahoo, le fils de Meghan et Harry a développé "un accent américain bien distinct".

Une source citée par le Mirror raconte que le petit garçon apprend à compter et sait dire le chiffre 2, qu’il répète à loisir. "Harry et Meghan se sentent tellement chanceux d'avoir un enfant aussi éloquent et attentionné", ajoute cette même source.

Selon l’un de leurs proches qui s’est confié à US Weekly, Archie a reçu "plein de cadeaux, notamment une tenue d'anniversaire très mignonne et des jouets d'extérieur". En attendant de pouvoir jouer avec sa petite sœur…