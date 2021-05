Arielle Dombasle fait des révélations étonnantes sur sa consommation de drogue

Arielle Dombasle a fait des confidences étonnantes sur les ondes de RTL France. Invitée de Karine Le Marchand et Laurent Baffie dans l’émission On ne répond plus de rien, l’épouse de Bernard-Henri Lévy est revenue sur son parcours, et notamment sa carrière de comédienne. "J'ai été accro au Red Bull un tout petit peu à un moment donné", a-t-elle déclaré. Et de raconter : "Je jouais Don Quichotte contre l'Ange bleu, je jouais l'Ange bleu, c'était une pièce de [Jérôme] Savary. C'était très long. Je devais chanter, danser, courir, jouer, sauter, etc. Et le Red Bull me donnait un boost, c'est vrai."

"Maintenant, elle est à la coke", a plaisanté Laurent Baffie. Et le meilleur "sniper" du PAF avait vu juste. "Justement, j'ai joué une fois sous coke", a révélé Arielle Dombasle. "C'était terrible parce que j'ai pris toutes les répliques de mon partenaire. J'ai joué la pièce à moi tout seule." Une expérience qu’elle n’a d’ailleurs pas cherché à renouveler : "Je n'aime pas, je trouve que ça fait mal à la tête. Et les effets, je trouve que c'est une fausse euphorie."

En dehors de la cocaïne, l’artiste estime avoir fumé involontairement de la marijuana à Mexico, où elle a grandi. "Au Mexique, tout le monde fume donc c'est comme si on fumait", a-t-elle expliqué. Quoi d’autre ? "Du poppers. Mais ça fait du mal il parait."