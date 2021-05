Jennifer Lopez et Ben Affleck de nouveau ensemble? Même leurs célèbres amis d'Hollywood s'emballent

"Bennifer", le retour? Les spéculations sur un retour de flamme, 17 ans plus tard, entre Jennifer Lopez et Ben Affleck font les choux gras des publications people aux Etats-Unis et ailleurs, pour le plus grand plaisir de leurs fans et même de stars d'Hollywood qui rivalisent d'humour sur le sujet.

L'actrice et chanteuse de 51 ans vient de rompre ses fiançailles avec l'ancien joueur professionnel de baseball Alex Rodriguez; l'acteur et réalisateur de 48 ans serait célibataire depuis quelque temps.

Des photos de "Bennifer" - contraction de Ben et Jennifer, le surnom donné à leur couple très en vue de 2002 à 2004 - ont circulé, montrant les deux ex-fiancés dans une voiture dans l'Etat du Montana et provoquant une frénésie de commentaires sur les réseaux sociaux.

Rien ne permet de dire qu'ils aient décidé de redonner une chance à leur ancienne romance, mais les magazines spécialisés en célébrités pullulent de "sources" laissant entendre, avec les précautions d'usage, qu'ils seraient peut-être passés à "quelque chose de plus".

"Je suis plus enthousiaste à ce sujet que je n'aimerais l'avouer", a dit l'actrice et humoriste Kathy Griffin à ses plus de deux millions d'abonnés sur Twitter.

Interrogé mardi sur le sujet par la chaîne NBC, l'acteur Matt Damon, ami de jeunesse de Ben Affleck, a d'abord botté en touche, affirmant qu'il n'y avait "pas assez d'alcool au monde pour (lui) faire dire quelque chose là-dessus".

Avant d'enchaîner en déclarant qu'une possible nouvelle relation entre les deux stars, "ce serait génial". "J'espère que c'est vrai", a-t-il lancé.

Des internautes n'ont pas manqué de partager leur impression de déjà-vu, d'autant qu'un autre événement contemporain de cette époque doit se répéter bientôt: l'invasion de milliards de cigales qui passent 17 ans sous terre avant d'émerger dans des Etats de l'Est du pays.

"Les cigales sont là, Bennifer est de retour, tout ce qui manque c'est une chanson de l'été de Usher et je serai prêt pour toi 2004!", a tweeté Adam Harris, qui écrit pour le magazine The Atlantic.

L'actrice Bette Midler, elle, a décidé de commenter la rumeur avec son humour effronté habituel.

"Ben Affleck et Jennifer Lopez pourraient être de nouveau ensemble? C'est super, mais j'espérais que si on pouvait ramener quelque chose du début des années 2000, ce serait les muscles de mon plancher pelvien", a-t-elle tweeté.