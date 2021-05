"William et Kate sont désormais contraints de participer à un concours de popularité lancé par Meghan et Harry"

Meghan Markle et le prince Harry ont lancé les festivités d'un "petit concours de popularité transatlantique" à Kate Middleton et le prince William depuis leur départ de la famille de la Reine, affirme un expert royal ce matin dans le journal du Sun.

Le duc et la duchesse de Sussex sont restés très actifs depuis leur démission et ont lancé de nombreux projets, y compris le nouveau livre pour enfants de Meghan et le lancement de leur podcast Archewell.

Pendant ce temps, le duc et la duchesse de Cambridge semblent également s'être lancés dans une nouvelle campagne au cours de ces derniers mois, avec le lancement de leur nouvelle chaîne YouTube et le changement de nom de leur compte Instagram.

L'auteur royal Duncan Larcome déclare au magazine Fabulous que le constat est frappant: "Que William et Kate le veuillent ou non, ils sont maintenant des acteurs internationaux dans un concours de popularité transatlantique contre leur propre chair et sang. Harry et Meghan ont montré que la royauté moderne ne survivra que si elle est absolument à la pointe des médias sociaux et que leurs profils jouent dans le récit du culte de la célébrité."

"Ce qui est un changement complet par rapport à l'époque du prince Philip. Il n’a jamais été question de la royauté, mais des causes: Ne vous plaignez jamais, n’expliquez jamais, ignorez les questions sur vous et parlez toujours de vos causes."

Il a ajouté: "De toute évidence, William et Kate sont conscients qu'ils doivent faire davantage pour se vendre en tant que couple, famille et personnalités."

"Je pense que dans les premières années de leur mariage, ils étaient très formels. Mais leur dernière vidéo publiée à l'occasion de leur anniversaire de mariage démontre une offensive de charme délibérée pour les vendre en tant que personnalités qui vont devenir un jour le roi et la reine."

Meghan et Harry vivent maintenant à Santa Barbara, après avoir quitté leurs fonctions royales en mars dernier, Harry disant à Oprah qu'il se sentait "piégé" dans la famille royale.