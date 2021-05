L'acteur Armie Hammer au coeur d'allégations de viol et de cannibalisme a une nouvelle petite amie

Selon le magazine People, l'acteur Armie Hammer contre lequel une enquête est actuellement en cours à la police de Los Angeles pour des faits de viols et de cannibalisme, aurait retrouvé l'amour.

L'acteur est accusé de viol par une ancienne petite amie qui a porté plainte en mars dernier.

Armie Hammer qui devait tourner un film avec l'actrice Jennifer Lopez en République dominicaine en avril dernier a annulé ce projet et a été remplacé par Josh Duhamel. Il s'est isolé aux îles Caïmans où il possède une seconde résidence et où sa première épouse et ses deux enfants ont élu résidence. Depuis le début de cette année, il sortirait avec une hygiéniste dentaire.

"Ils semblent heureux et à l'aise l'un avec l'autre", a poursuivi la source au magazine People. "Ils semblent avoir beaucoup d'amis et elle le présente à tout son entourage. Le couple est parti quelque jours en amoureux de l'autre côté de l'île pour une escapade romantique..."