Britney Spears demande conseil à ses fans sur le choix de sa tenue pour HALLOWEEN

La chanteuse Britney Spears est au régime depuis plus d'un mois et voit déjà les résultats de ses efforts. Elle fait d'ailleurs étalage de sa silhouette retrouvée sur les réseaux sociaux pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Elle est apparue dans une combinaison pantalon verte moulante alors qu'elle demandait à ses fans des suggestions comme costume pour célébrer....Halloween (qui a lieu aux Etats-Unis le 31 octobre).

Partageant quelques photos sur Instagram de cette tenue sexy, la chanteuse de 39 ans a montré un décolleté impressionnant.

En légende, elle a écrit: "J'ai raté Halloween l'année dernière…. Vous avez des idées sur qui je devrais être cette année ???? J'attends vos suggestions. Et que le COVID aille se faire voir, cela nous donnera un peu de repos en 2021 !!!!! PS pas de retouches ni de filtre sur cette photo !!!!!", a écrit Britney.

La chanteuse a reçu une réponse d'Avril Lavigne. "Tu te déguises en moi et je me déguise en toi"... Une réaction qui a obtenu en quelques heures 40.000 likes.

Voir la publication ici.