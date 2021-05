Cette bouteille à la mer retrouvée sur les côtes du Canada provient-elle du Titanic ou est-elle une supercherie?

Plusieurs experts de l'Université du Québec à Rimouski tentent de déterminer en ce moment si une bouteille en verre jetée à la mer et découverte en 2017 par une famille sur une plage d'Hopewell Rocks, dans la baie de Fundy, au large des côtes canadiennes provient réellement du Titanic comme les informations laissées dans le message le suggèrent.

La note intrigante est datée du 13 avril 1912 et porte le nom de Mathilde Lefebvre, une jeune Française de 12 ans, qui était une passagère de troisième classe sur le navire condamné. Elle effectuait la traversée de l'Atlantique avec sa mère et 3 de ses frères et soeurs pour rejoindre les Etats-Unis où son père était parti s'installer quelques mois avant avec 4 autres frères.

La jeune fille a écrit: "Je jette cette bouteille à la mer au milieu de l’Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu’un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin."

Le célèbre naufrage du Titanic a, lui, eu lieu dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 et Mathilde et sa famille n'ont pas survécu.

Une équipe d'experts tente désormais de déterminer si cette bouteille est bien un vestige de l'époque.

Des archéologues analysent la lettre et la bouteille. Un chimiste analyse l'encre, le verre et la cire.

Des météorologues analysent la probabilité qu'une bouteille lancée du Titanic ait pu accoster sur les côtes canadiennes. L'historien en charge du projet tente de déterminer si c'est bien l'écriture de la petite fille et a lancé un appel à des proches qui auraient peut-être encore en leur possession un cahier de l'enfant pour y comparer l'écriture.

Selon les premiers résultats d'analyse, "On peut cependant déjà confirmer que matériellement, la bouteille et son contenu ne sont pas incompatibles avec la date inscrite sur la lettre", renseigne le site de l'université. Si cette bouteille n'est pas une supercherie, elle deviendrait la seule bouteille jetée à la mer provenant du Titanic retrouvée intacte.