Les parieurs font fausse route: Harry et Meghan ne pourront PAS appeler leur fille en l'honneur du prince Philip

Harry et Meghan attendent la venue au monde de leur fille pour ce début d'été. Le couple a profité de la Saint-Valentin le 14 février dernier pour faire son annonce. Archie, qui a fêté ses 2 ans en mai, attend donc sa petite soeur! Le couple ne compte pas avoir d'autres enfants. "Je suis simplement reconnaissant. Avoir un enfant, un ou deux, aurait été incroyable. Mais avoir un garçon et ensuite une fille, je veux dire, que demander de plus? Maintenant, nous avons notre famille, nous avons nous quatre et nos deux chiens", avait déclaré le prince Harry dans son interview choc avec Oprah Winfrey.

Diana, Elizabeth, Philippa?

Depuis, les parieurs anglais s'emballent: comment va s'appeler la petite fille? Diana, Elizabeth et Philippa sont en lice, en hommage aux grands-parents et à la mère du prince Harry. Et c'est Philippa qui est en tête des sondages! Une employée du site de paris en ligne Ladbrokes, a, selon le Daily Mail, déclaré: "Les fans de la famille royale espèrent de plus en plus que Harry et Meghan appelleront leur fille Philippa, et nous avons été obligés de réduire la cote en conséquence car c'est le seul nom que les parieurs soutiennent actuellement. Ce ne serait certainement pas une grande surprise si Diana était choisi, bien qu'il semble plus probable qu'il s'agisse d'un deuxième prénom. Elizabeth est également un pari populaire, les royalistes pensant qu'il pourrait s'agir d'un pas du couple vers Sa Majesté."

Malheureusement, les parieurs se sont emballés un peu vite! Il y a très peu de chances que le prénom "Philippa" soit donné... Car un membre de la famille proche de Harry le porte déjà! En effet, la soeur de Kate Middleton se prénomme Pippa, ce qui n'est que le surnom de Philippa, son vrai prénom! Pas de chance, il faudra que les bookmakers cherchent encore!