Les confidences de Bill Gates sur son mariage avec Melinda révélées par des indiscrétions

Bill Gates et son épouse Melinda "vivaient une vie séparée" depuis un certain temps avant l'annonce de leur divorce, a déclaré un proche du couple.

Bill Gates aurait mentionné il y a longtemps à ses amis avec qui il pratique le golf que leur mariage était "sans amour".

Et le New York Post de relater ses propos: "Bill a parlé à ses amis proches en jouant au golf. Il leur a dit il y a quelque temps que leur mariage était sans amour, qu’il était fini depuis un certain temps et qu’ils vivaient séparément."

Le fondateur de Microsoft, 65 ans, et Melinda, 56 ans, ont annoncé leur divorce par deux tweets lundi dernier après 27 ans de mariage.

Il a ensuite été révélé que Melinda avait consulté des avocats spécialisés en divorce dès octobre 2019. C'est à peu près au même moment que le New York Times a révélé que Bill Gates avait rencontré Jeffrey Epstein (le milliardaire pédophile à la suite d'un trafic sexuel) à plusieurs reprises, qui s'est finalement suicidé en prison l'année dernière en attendant son procès.