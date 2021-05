Rihanna: un nouvel album finalisé après 5 années d'attente pour les fans

Les fans de Rihanna l'attendent depuis longtemps. Après cinq années de suspense, la superstar serait sur le point de boucler un nouvel album.

Selon des proches, "ce neuvième album qui a été surnommé par les fans et la chanteuse elle-même "R9" est dans la boîte et tous ses détails restent secrets''.

L'artiste née à la Barbade, âgée de 33 ans, titille ses fans depuis quelques années maintenant, partageant en 2020 qu'elle "travaillait dur" sur de la nouvelle musique, avant de révéler timidement que ses fans verraient le résultat "bientôt".

Le journal du Sun a semblé vouloir rassurer les fans sceptiques, car une source proche de la star a déclaré que des choses musicales étaient définitivement en préparation, y compris un nouveau clip vidéo.

"Rihanna travaille secrètement sur de la nouvelle musique depuis longtemps et son neuvième album est enfin dans la boîte. Elle a fait attendre ses fans pendant longtemps - et la pandémie a ralenti encore plus les choses'', a déclaré la source.

Encore un peu de patience...