Les Kardashian ont enfin percé le MYSTÈRE: voici qui se cache derrière l'HILARANT faux compte de North West

Kim et Khloé Kardashian ont finalement percé le mystère derrière Nori's Black Book, le faux compte instagram parodique de North West. La page compte actuellement plus d'un million de followers.

Il s'avère que la femme derrière la page n'est pas une Kardashian-Jenner ou une amie de la famille. Il s'agit d'une fan nommée Natalie. Elle a créé le compte il y a sept ans. Tracy Romulus, la directrice du marketing de KKW Brands, a aidé les sœurs à trouver la fameuse Natalie.

La créatrice du compte a rencontré ses idoles en personne. "C'est tellement fou. Genre, vous êtes réelles les filles ?", a lancé Natalie. "C'est de la folie."

"J'ai dit à North que je rencontrais Nori's Black Book aujourd'hui, et elle n'avait aucune idée de ce dont je parlais", a lancé Kim à Khloé. Les soeurs ont rencontré Natalie dans un restaurant et ont pu obtenir enfin quelques réponses. "La légende est juste en face de nous!", a dit Kim en faisant la connaissance de Natalie.



Khloé s'est alors adressé à Natalie: "J'ai tellement de questions à te poser. Genre, comment ça a commencé ? Comment sais-tu exactement comment est North West ?".



"Je ne fais que deviner", a répondu Natalie.

Cette dernière a raconté aux sœurs qu'elle a lancé le compte après avoir plaisanté avec ses amies il y a plusieurs années. "J'étais au téléphone avec mes amis et à cette époque-là, vous ne montriez pas encore le visage de North, juste son corps", a dit Natalie à Kim. "J'étais au téléphone et je me suis dit: 'North serait tellement énervée'. Tu imagines être North West et porter ces vêtements ? Quel culot ! Et là, c'est comme si une ampoule s'était allumée."



"Tu l'appelais Nori à l'époque", a dit Natalie à Kim. "Alors j'ai voulu en faire le Nori's Black Book parce que Kanye et toi étiez vraiment à fond dans le noir à l'époque, et North ne portait que du noir, alors je me suis dit : "C'est parfait". Alors j'ai commencé sur Instagram et j'ai construit sa personnalité à partir de celle de Kim, comment elle est directe avec vous tous... C'est un peu comme, 'Ok, si vous pensez que Kanye a de l'ego et que vous pensez que Kim est un peu directe, rencontrez North West, elle est 1000 fois plus."



"C'est littéralement comme ça qu'elle est", a avoué Kim, et Khloé a confirmé.



Avant que les sœurs ne quittent le restaurant, Kim a facetimé North pourqu'elle rencontre le cerveau derrière son compte parodique.



"North, je veux vraiment que tu rencontres quelqu'un, ok ? Elle s'appelle Natalie. Tu peux lui dire bonjour ?" a dit Kim à sa fille. Mais North a à peine regardé la caméra, ce qui a poussé Khloé à plaisanter: "Donc, tu as parfaitement saisi sa personnalité."