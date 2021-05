RIEN NE VA PLUS entre Dylan et Moundir (Koh Lanta): "On ne va pas te lâcher, tu vas payer" (vidéos)

Dylan Thiry est très actif sur Instagram. L'ex-candidat de Koh Lanta partage ses activités humanitaires au Sénégal. Mais ses actions ne semblent pas convaincre Moundir Zoughari, ancien participant emblématique Koh Lanta. Ce dernier semble s'être remis du Covid-19, après avoir été admis aux soins intensifs. Moundir a traité Dylan d'escroc.

"C'est un message d'urgence. Dylan se fait passer pour un messie, qui sauve tout un village de soi-disant pauvres sans eau", lance Moundir qui prétend avoir contacté le maire du village sénégalais. "C'est scandaleux pour tous ceux qui ont donné de l'argent pour cette espèce de cagnotte à fond propre. Dylan, on ne va pas te lâcher, maintenant, tu vas payer. Hors de question que tu voles de l'argent, tu es un misérable. Que tu sois au Luxembourg ou en Belgique, tu vas rendre des comptes", dit-il. Il a affirmé qu'une plainte avait été déposée contre Dylan.

Le Luxembourgeois a rapidement réagi à ces accusations. "J'ai fait 9 heures de route pour montrer ce qui se passe ici. Je t'invite à venir sur le terrain avec moi. Viens, je te paie ton billet d'avion! Viens avec des vraies preuves au lieu de prendre l'appel d'un corrompu", a rétorqué Dylan, faisait référence au maire du village. Dylan a fini par accuser Moundir de racisme: "Tu n'as pas honte de dire que ces enfants ne manquent de rien? Tu me dégoûtes, tu es à vomir. Je suis converti à l'islam et je suis beaucoup plus musulman que toi. Tu joues au poker depuis des années, tu as renié l'islam. Genre moi, je suis un faux musulman? Pourquoi, parce que je suis blond aux yeux bleus?".



La guerre semble déclarée entre les deux anciens candidats de Koh Lanta.