David Hallyday dévoile le visage de son fils: "T’as encore été trop vite" (vidéo)

David Hallyday partage peu d’images de son fils, Cameron. Pourtant, leur récente mésaventure sur les routes portugaises lui a valu de se faire afficher par son père sur son compte Instagram.

David Hallyday vit au Portugal depuis plusieurs années afin de pouvoir bénéficier d’un anonymat impossible en France. Il y vit avec sa femme, Alexandra Pastor, et son fils de 17 ans, Cameron. Le chanteur est d’ordinaire assez secret sur sa vie privée, mais sa récente mésaventure avec son fils l’a poussé à poster une vidéo sur son compte Instagram.

Il dévoile ainsi le visage de Cameron en mauvaise posture. Le duo père-fils est à l’arrêt sur une route portugaise. Le vélo du jeune homme est casse, il lui manque une roue. "Et bah voilà, on y est… ça y est… plaisante David Hallyday. T’as été trop vite, t’as encore été trop vite." Et son fils de répondre: "Bon bah, on va faire du stop."

Heureusement, cet "incident" prête plus à rire qu’autre chose. Aucun des deux n’est blessé et dans une photo suivante, le fils du Taulier écrit : "Mission de sauvetage".

Cameron s’était aussi retrouvé à visage découvert sur le compte Instagram de sa grande sœur, Emma Smet. Lors de son séjour au Portugal, elle avait posté un selfie d’eux deux, indiquant : "Petit frère, plus si petit." En référence au mètre 80 de Cameron.



©Instagram @emma_smet