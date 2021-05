Robert De Niro blessé: il quitte le tournage du prochain Scorsese

Robert De Niro enchaîne les tournages à 77 ans. Mais cette fois-ci, il est bien obligé de lever le pied suite à une blessure. L’acteur s’est blessé à la jambe en marge du tournage du prochain film de Martin Scorsese et a dû rentrer rapidement à New York.

Coup dur pour Robert De Niro. L’acteur s’est blessé à la jambe en marge du tournage de "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese. Selon le tabloid américain, TMZ, l’homme de 77 ans s’est blessé durant son temps libre lors d’une balade et pas en tournant une scène.

Il a dû rentrer à New York dans les plus brefs délais pour consulter son médecin. Néanmoins, cet incident ne devrait pas retarder le film puisque De Niro aurait déjà tourné toutes ses scènes face au premier rôle tenu par Leonardi DiCaprio.

Cela reste une source d’inquiétude pour la star qui subi déjà de gros problèmes financiers. En avril dernier, l’acteur révélait être ruiné à cause de son divorce avec Grace Hightower. Il doit en effet verser 1,2 millions de dollars par an à son ex-femme. De quoi obliger l’acteur à accepter le maximum de contrats.