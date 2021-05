"La Casa de Papel": le tournage de la partie 5 est terminé

"La Casa de Papel" a enfin bouclé sa partie 5 après huit mois de tournage.

Dîtes au revoir aux braqueurs de "La Casa de Papel". Le tournage de la cinquième et dernière partie a pris fin et les fans n’attendent désormais qu’une chose… retrouver leurs héros sur Netflix.

L’annonce a été postée sur le compte Twitter de la plateforme de streaming par une photo des acteurs réunis autour du Professeur. On y voit Tokyo, Denver, Rio, Marseille, le Professeur et les autres. "La fin du plus grand braquage de l’Histoire approche, écrit Netflix en légende. Le tournage de la partie 5 de La Casa de Papel est terminé."

Cependant, on ne connaît pas encore la date de diffusion du programme. La seule certitude est que ce sera la dernière saison, comme l’avait annoncé Netflix en juillet dernier. "Nous avons passé près d'un an à réfléchir à la façon dont nous devions faire rompre la bande, explique Alex Pina, le créateur de la série. Comment mettre le Professeur dans une situation intenable. Comment créer des situations qui seront irréversibles pour plusieurs personnages. Le résultat est la partie 5. La bataille atteint ses niveaux les plus extrêmes et les plus sauvages, mais c'est aussi la saison la plus épique et la plus excitante."