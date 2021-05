Jennifer Lopez et Ben Affleck en couple: Jennifer Lawrence est folle de joie

Jennifer Lopez et Ben Affleck serait à nouveau ensemble. Le couple phare des années 2000 a été aperçu en vacances dans le Montana. Cette nouvelle ne laisse pas les fans indifférents, et les stars non plus. Jennifer Lawrence est "trop excitée" par cette annonce.

Jennifer Lopez et Ben Affleck à nouveau ensemble. C’est du pain bénis pour les fans de ce couple emblématique des années 2000. Notamment pour l’actrice Jennifer Lawrence, la star de Hunger Games. En pleine interview pour le podcast de Heather McMahan, la jeune femme s’est enflammée après avoir vu l’annonce sur son téléphone : "Breaking fu*** news, Jennifer Lopez et Ben Affleck sont de nouveau ensemble. Ils sont dans le Montana. Ils sont en vacances l'un avec l'autre en ce moment. Je suis trop excitée." Jennifer Lawrence et son hôte se sont ensuite lancées dans un jeu de rôle. La star s’est faite appelée Jennifer Garner, du nom de l’ex-femme de Ben Affleck. "C’est fou! Jen Garner, que pensez-vous de cela ?" demande Heather McMahan. A son tour, Jennifer Lawrence entre dans le personnage et déclare être "si heureuse pour eux". Les deux femmes évoquent ensuite la première idylle de "Bennifer" en 2002 et le diamant rose d’une valeur de 2.5 millions de dollars que l’acteur avait offert à la chanteuse. Le couple s’était fiancé avant de rompre trois mois plus tard.