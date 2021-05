Kev Adams aurait participé à un dîner clandestin? Ce ne serait pas le seul

Kev Adams aurait bravé les interdictions sanitaires en vigueur en France en participant à un dîner clandestin dans un hôtel parisien. Ce ne serait pas la seule vedette en cause.

Après Pierre-Jean Chalençon, c’est au tour de Kev Adams d’être accusé d’avoir participé à un dîner clandestin sans respect des mesures sanitaires. Le site d’investigation français, Mediapart a mené l’enquête et confirme la présence de l’acteur et humoriste dans un hôtel. "Le 20 février, l’hôtel Le Fauchon a permis à l’acteur Kev Adams et à une dizaine de personnes d’organiser une soirée qui s’est prolongée tard dans la nuit... Honteux en pleine pandémie," écrit le journaliste Nils Wilcke sur Twitter.

Durant le mois de février en France, les rassemblements en intérieur ne pouvaient compter que 6 personnes. Si la présence de Kev Adams semble confirmée, d’autres célébrités ont également commis une infraction. Plusieurs personnes auraient ainsi transformé des chambres d’hôtel en lieu pour soirées interdites.

Mediapart révèle que le personnel hôtelier était tenu au silence : "C’est insupportable de voir que des personnes, parce qu’elles ont l’argent et les bons contacts, peuvent continuer à faire ce que tout le reste de la population n’a pas le droit de faire," témoigne une source anonyme.