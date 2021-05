Qu'est devenu David Proux, alias Etienne d'Hélène et les garçons? (photos)

Il faisait partie de la bande des débuts d'Hélène et les garçons. Aux côtés de Nicolas (Patrick Puydebat) et Christian (Sébastien Roch), dans le groupe de musique, Etienne (David Proux) jouait de la basse. Il était le petit copain de Cathy (Cathy Andrieu) et a tenu son rôle pendant 67 épisodes.

Oui mais voilà, il avait décidé d'arrêter les frais, pas prêt à cette notoriété soudaine. C'est ce qu'il a expliqué dans une interview à Télé Loisirs. "Je n’étais pas préparé au phénomène que ça allait être. Cette effervescence a changé mes rapports avec les gens, même avec mes amis", a expliqué le comédien de 52 ans. Ce n'était pas forcément de cette vie-là dont il rêvait à l’époque.

"On ne me parlait plus que de ça et ça m’a dérangé. J’ai préféré dire 'stop' car je ne voulais pas m’enfermer. Je voulais voyager, connaître le monde. J’avais 22 ans, je voulais vivre autre chose", a-t-il poursuivi.

Ce choix lui a permis de mener une carrière de mannequin et il a également créé une société de jeu vidéo. Il est papa de 3 enfants dont deux issu de sa relation avec Cathy Andrieu (qui était sa compagne à l'écran).

"Je m'autorise à refaire ce métier après l'avoir fui"

Et alors que début la 26e saison des Mystères de l'Amour, David Proux a accepté de revenir à l'écran. Contacté depuis des mois par le producteur, Jean-Luc Azoulay, il a fini par accepter.

"Il m’a appelé pour me demander de revenir. Et à chaque fois, je déclinais car je n’avais pas le temps", a expliqué le comédien à Télé Loisirs.

Les choses sont désormais différentes et David Proux, qui retrouve son rôle d'Etienne, devenu psychologue, se sent prêt à se relancer dans l'aventure : "Aujourd’hui, à 52 ans, je m’autorise à peut-être refaire ce métier après l'avoir fui", a-t-il enfin déclaré.