Top Chef: les jurés HILARES en voyant Mohamed galérer pour remettre le "chapeau" de son potimarron dans le bon sens (vidéo)

Nouvelle semaine de compétition dans Top Chef: ils ne sont plus que 4 et cherchent à décrocher leur pass pour la demi-finale.

Sur l'épreuve de la cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic, Mohamed décide de cuire du foie gras dans du potimarron. Il précuit le légume au four puis y insère les différents éléments de la recette avant de tout remettre au four. Oui mais voilà, le cuisinier ne parvient pas à remettre le chapeau convenablement. Or, c'est primordial pour sa recette…

"Faut trouver le bon sens, c'est un peu le quidditch", lance-t-il en tournant le "chapeau" de son potimarron dans tous les sens. "Ça doit être hermétique", précise le candidat. Sinon, "la fumée va se barrer et ça perd tout son sens".

Il ne perd pas patience et continue de tourner le chapeau. "Je suis complètement paumé, je suis fatigué, je tourne le chapeau 20 fois", explique-t-il.

Les chefs Darroze, Etchebest, Pairet et Sarran assistent à la scène depuis les coulisses en riant. Jusqu'à ce que Mohamed se rende compte, au bout de quelques minutes, qu'il s'était simplement trompé de potimarron : "Et je me rends compte que c'est pas le bon… Ah quel con !", lance-t-il en riant, tandis que les chefs sont complètement hilares.