Bill Gates a eu une liaison extraconjugale il y a 20 ans avec une collègue de Microsoft

Le conseil d'administration de Microsoft a enquêté sur les allégations d'une femme et a jugé une relation au sein de son conseil impliquant Bill Gates comme étant "inappropriée", a rapporté le Wall Street Journal.

Bill Gates, 65 ans, a soudainement quitté le conseil d'administration en mars 2020 alors que l'enquête était toujours en cours et avant que le conseil ne puisse prendre une décision formelle sur la question.

"Microsoft a reçu une inquiétude au cours du second semestre de 2019 selon laquelle Bill Gates a cherché à initier une relation intime avec un employé de l'entreprise en 2000", a déclaré un porte-parole de Microsoft.

"Un comité du conseil d'administration a examiné le problème, aidé par un cabinet d'avocats externe à mener une enquête approfondie. Tout au long de l'enquête, Microsoft a fourni un soutien complet à l'employé qui a soulevé le problème."

Une porte-parole de Bill Gates a confirmé qu'il avait eu une liaison avec une femme du personnel, mais a affirmé qu'elle s'était terminée à l'amiable et que son départ du conseil n'était pas lié à la relation.

"Il y a eu une liaison il y a près de 20 ans qui s'est terminée à l'amiable", a déclaré la représentante.

"[Sa] décision de quitter le conseil d'administration n'était en aucun cas liée à cette question. En fait, il avait exprimé son intérêt de consacrer plus de temps à sa philanthropie et continuerait à servir de conseiller technique au directeur général Satya Nadella. Le même jour, il a également quitté son siège au conseil d’administration de Berkshire Hathaway Inc".