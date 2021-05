La princesse Beatrice d'York est enceinte de son premier enfant

La princesse Beatrice d'York et son époux Edo Mapelli Mozzi attendent leur premier enfant ensemble, a annoncé ce matin le palais de Buckingham.

Le couple, qui s'est marié en juillet 2020 dans la plus grande intimité à cause des règles strictes dues à la pandémie du coronavirus, attend un bébé prévu à l'automne 2021.

La Reine a été informée et les deux familles sont ravies de la nouvelle.

Le bébé sera le deuxième petit-enfant du prince Andrew et de Sarah Ferguson, et sera le onzième arrière-petit-enfant de la reine et du duc d'Édimbourg - né quelques mois après le deuxième enfant du prince Harry, dont la naissance est prévue cet été.

La soeur de la princesse Beatrice, Eugenie, est elle-même devenue maman pour la première fois. En février, elle a accouché d'un petit garçon prénommé August.