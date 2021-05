Enceinte, Jessica (Les Marseillais) a dû être hospitalisée en urgence: "Une situation très critique"

Après une absence sur les réseaux sociaux, c’est une Jessica Thivenin très affectée qui a pris la parole sur Instagram. Celle qui s'était fait connaître en participant à l'émission de téléréalité "Les Marseillais" s'est adressée à ses abonnés depuis son lit d'hôpital pour donner de ses nouvelles.

Depuis sa participation à l'émission de téléréalité "Les Marseillais", Jessica Thivenin s'est fait un nom dans le monde des influenceurs. Celle qui partage son quotidien avec sa communauté a récemment annoncé être enceinte de son 2e enfant. Mais sa grossesse ne se passe pas comme prévu.

La jeune femme avait déjà eu une première grossesse très compliquée. En effet, l’icône des Marseillais avait dû rester plusieurs mois alitée pour le bien-être de son fils Maylone. Malheureusement, une nouvelle épreuve s’est produite il y a quelques jours. Enceinte de 20 semaines, Jessica a rompu la poche des eaux. Son mari, Thibault Garcia (également influenceur) l’a immédiatement emmenée à l’hôpital où elle est de nouveau alitée et suivi médicalement.

"Une situation très compliquée, très critique"

Les internautes se sont inquiétés de l’absence, peu habituelle, du couple sur les réseaux sociaux. Afin de mettre fin aux rumeurs, Jessica s’est exprimée sur son compte Snapchat : "On a disparu des réseaux sociaux, parce que nous sommes comme vous le voyez à l’hôpital. J’ai rompu la poche des eaux. (…) Mais vous vous rendez bien compte qu’on est seulement à 20 semaines de grossesse. Donc c’est une situation très compliquée très critique dans le sens où notre bébé n'est pas viable encore".

Le couple reste tout de même positif

Malgré la situation dramatique, le couple décide de rester positif comme il l'a toujours fait, notamment lors de la première grossesse. "Je suis consciente que la situation est vraiment très très très critique. Mais, je garde le sourire, on ne va pas commencer à pleurer toute la journée. (…) Je suis stressée parce qu’il faut que j’arrive à 24 semaines pour avoir un bébé viable (…) Pour l’instant si il arrive un drame on ne pourra rien faire (…) Je veux penser au positif (…) Aller dans le chemin de la belle histoire (…) On va se battre!".