Nabilla Benattia: ce (gros) mensonge qui a fait basculer sa vie

Nabilla a bel et bien menti pour faire de la télévision en France. Ce mensonge qui lui vaut aujourd'hui d'être millionnaire.

Son mensonge qui lui a rapporté gros. Si la plupart des Français connaissent Nabilla depuis son fameux "Non mais allô quoi" dans les Anges de la téléréalité, les producteurs de télé-réalité se l'arrachent désormais. La Franco-suisse a établi sa notoriété grâce à son caractère bien trempé, son histoire avec Thomas, ses mimiques et ses petites maladresses. Les téléspectateurs ont découvert la jeune femme pour la première fois en 2011 dans l'émission "l'Amour est aveugle".

"J'avais complètement menti, j'avais dit que j'avais 19 ans alors que j'étais hyper jeune en fait. J'avais seulement 17 ans" a t-elle raconté dans l'émission 50 minutes Inside, diffusée sur TF1.

Nabilla n'avait alors que... 17 ans. "J'étais hyper jeune" se souvient-elle, ajoutant qu'elle avait facilement réussi à mentir sur son âge. "J'avais complètement menti. Il fallait avoir 18 ans et j'avais donné je crois une autre date de naissance. Et à l'époque, ils n'avaient pas vérifié".

Nabilla débordait de confiance en elle et n'avait qu'une envie : faire "rire les gens". Deux ans plus tard, Nabilla réussira à amuser les Français grâce à sa cultissime phrase. Depuis, la jeune femme se fait plus discrète dans les médias, préférant se confier sur les réseaux sociaux qui lui rapportent gros.

Un mensonge qui lui vaut d'être millionnaire

Aujourd'hui, Nabilla est devenue l'une des influenceuses les plus puissantes de France. Elle est suivie par des millions de personnes que les marques tentent de séduire. Il se murmure que ce business juteux lui rapporte plusieurs centaines de milliers d'euros par mois.