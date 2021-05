Loana se lance un "nouveau challenge": "Suivez-moi tous les jours en direct !" (vidéo)

L’ex lofteuse a annoncé un projet de périple en voiture dans le sud de la France. Un défi pour se changer les idées ?

Loana a un plan. Après des mois de descente aux enfers, marqués par des hospitalisations multiples, la quadragénaire a eu une idée qui devrait lui apporter une bouffée d’air frais. Elle a l’intention de se lancer dans un road trip un peu particulier, dans la mesure où elle n’a pas son permis de conduire….

L’ex star de la téléréalité a annoncé ce nouveau projet dans une vidéo postée sur Instagram : "Je me suis lancé un défi, c'est de m'acheter une voiture sans permis et de parcourir la distance Lyon-le Lavandou sur une durée d'une semaine parce que je ne peux pas prendre l'autoroute et qu'elle roule doucement", explique-t-elle.



Loana pense que sa petite aventure saura divertir ses fans. "À mon avis une blonde dans une voiture sans permis… On va bien rigoler !", estime-t-elle. Date de départ ? Ce jeudi.