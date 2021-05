Matthew Perry va-t-il bien? Les fans, inquiets, après la publication de cette vidéo promo de Friends

Les fans de Friends expriment leur inquiétude après avoir vu l'acteur Matthew Perry bredouiller son discours dans une vidéo de promotion diffusée par le magazine People pour la fameuse réunion de la série.

Il est en effet difficile d'ignorer le discours maladroit de Matthew Perry assis aux côtés de ses camarades David Schwimmer et Matt LeBlanc pour offrir un aperçu de l'émission, qui a été tournée en avril et sera diffusée le 27 mai via HBO et HBO Max.

L'acteur de 51 ans a balbutié quelques mots et a regardé le reste du groupe, mêlant même ses mots à un moment donné.

Lorsqu'on lui a demandé s'il avait déjà pris quelque chose du plateau comme souvenir, il a admis: "J'ai volé le pot à biscuits qui avait l'horloge dessus pour Lisa Kudrow", semblant parler doucement et chercher ses mots.

"Je viens de voir l'interview de People et je n'arrive pas à croire à quoi ressemble Matthew Perry ... ça me brise le cœur", a écrit un fan sur Twitter.

"Cela me fait mal de voir Matthew Perry comme ça, il semble juste éteint, regardant le vide, parlant lentement'', a écrit un autre.

"Je déteste le dire, mais je suis triste et effrayé pour Matthew Perry'', a ajouté un troisième. "Merde, Matthew Perry dans ces interviews!", a commenté un autre.

L'extrait est à découvrir 5'23''.